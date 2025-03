Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

(schö)Im Tatzeitraum zwischen dem 11.03.2025 gegen 20:30 Uhr und dem 12.03.2025 gegen 06:00 Uhr bekleben bislang unbekannte Täter in der Straße "Am Eltwerk, 31028 Gronau (Leine)" die Motorhaube eines PKW der Marke Seat mit zwei Aufklebern, auf denen jeweils ein Hakenkreuz abgebildet ist. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat machen können oder verdächtige Personen bzw. Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 in Verbindung zu setzen.

