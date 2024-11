Feuerwehr Offenburg

FW-OG: Abschlussmeldung zum Kellerbrand in Industriegebiet Elgersweier

Die Einsatzmaßnahmen der Feuerwehr beim Brand in einer Kellerwohnung in der Robert-Bosch-Straße waren am Montag zur Mittagszeit abgeschlossen.

Insgesamt wurden drei Personen durch die Feuerwehr ins Freie gerettet, neun Personen verließen vor Eintreffen der ersten Einsatzfahrzeuge selbstständig das Gebäude. Sie konnten durch die unkomplizierte Unterstützung von Angehörigen eines nahegelegenen Betriebes dort zunächst unterkommen und wurden durch den Rettungsdienst und Sanitätseinheiten versorgt und betreut. Eine Person war beim Vordringen der Feuerwehr Gebäude leblos aufgefunden worden. Zwei der Geretteten kamen mit Verdacht auf eine Rauchvergiftung ins Krankenhaus. Die Feuerwehr war mit 18 Fahrzeugen und 65 Einsatzkräften tätig. Für die Feuerwehr Offenburg war es in dieser Nacht der zweite Einsatz, nachdem bereits gegen 02.00 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Autobahn zwischen Offenburg und Lahr das Tätigwerden erforderlich machte.

Ursprungsmeldung von 18.11.2024, 07.34 Uhr Die Feuerwehr Offenburg ist derzeit bei einem ausgedehnten Kellerbrand im Gewerbegebiet Elgersweier im Einsatz.

Heute Morgen gegen 6:35 Uhr wurden die ersten Kräfte zu einem ausgedehnten Kellerbrand in einem Wohn- und Geschäftsgebäude in der Robert-Bosch-Straße alarmiert.

Drei Personen wurden aus dem Gebäude durch die Feuerwehr gerettet und dem Rettungsdienst zur Versorgung übergeben. Drei weitere Personen konnten sich selbst ins Freie begeben und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Glücklicherweise sind nach derzeitigem Stand keine Verletzten zu beklagen. Die Brandbekämpfung und mechanische Entrauchung in dem dreigeschossigen Gebäude sind eingeleitet.

Bereits in der Anfangsphase wurde der standardisierte Alarm-Algorithmus 2. Alarm der Feuerwehr Offenburg ausgelöst, so dass derzeit ein Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im im Elgersweier Gewerbegebiet stattfindet.

