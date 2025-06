Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Weitere Verkehrsunfälle für den Landkreis Fulda

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitag (27.06.), gegen 13:50 Uhr, kam es auf der Bardostraße in Fulda zu einem Verkehrsunfall. Eine 19-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Straße "Am Rosengarten" und bog nach rechts in die Bardostraße auf den rechten der beiden Fahrstreifen ein. Gleichzeitig befuhr ein 46-jähriger Lkw-Fahrer die Bardostraße stadtauswärts auf dem linken der beiden Fahrstreifen. Ein vor der 19-Jährigen fahrender Verkehrsteilnehmer musste verkehrsbedingt bremsen. Die 19-jährige erkannte dies zu spät und zog nach links auf den linken der beiden Fahrstreifen, auf dem sich jedoch der LKW-Fahrer befand. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, woraufhin die Skoda-Fahrerin auf einem Grünstreifen links der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 19-jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 7.500 Euro.

Am Samstag (28.06.) befuhren gegen 10:22 Uhr zwei Kinder mit ihren Fahrrädern die K68 von Dalherda in Richtung Schmalnau. Es kam zur Kollision zwischen den Fahrrädern, woraufhin beide die Kontrolle über die Fahrräder verloren und in einen Graben fuhren. Eines der Kinder wurde dabei verletzt und mittels Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Am Samstag (28.06.), gegen 13:21 Uhr, befuhr ein 63-jähriger Fahrradfahrer die Pauluspromenade aus Richtung Friedrichstraße kommend in Fahrtrichtung Johannes-Dyba-Allee, um anschließend nach links in diese einzubiegen. Während dem Abbiegevorgang kam der Radfahrer nach rechts von der Fahrbahn ab, stürzte über den dortigen Bordstein und wurde leicht verletzt.

Polizeistation Fulda

