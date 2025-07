Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Update: Zwei Leichen aufgefunden - laufende Ermittlungen

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Wildeck. Am Montag (30.06.), gegen 12.30 Uhr, wurden bei polizeilichen Suchmaßnahmen zwei leblose Personen in einem Waldgebiet bei Richelsdorf aufgefunden - wir berichteten.

Die Staatsanwaltschaft in Fulda und die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld haben inzwischen die entsprechenden Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts eines Tötungsdeliktes aufgenommen. Die genauen Hintergründe und Umstände sind derzeit noch unklar. In diesem Zusammenhang kam es gestern zu umfangreichen Spurensicherungsmaßnahmen am Leichenfundort und in einem Wohnhaus in Wildeck.

Im Laufe der weiteren Ermittlungen kam es zur Festnahme einer Person. Ob gegen diese ein dringender Tatverdacht zu begründen ist, ist Gegenstand der andauernden Ermittlungen.

Zur Klärung der Todesumstände hat die Staatsanwaltschaft Fulda die Obduktion der Leichname angeordnet. Diese finden am heutigen Nachmittag statt. Weitere Untersuchungsergebnisse werden daher frühestens am Mittwoch vorliegen.

Die Spurensicherungsmaßnahmen im Waldgebiet werden heute fortgesetzt.

Zeugenhinweise erbeten

Die Kriminalpolizei Bad Hersfeld und die Staatsanwaltschaft Fulda suchen Zeuginnen und Zeugen, die zwischen Samstagabend (28.06.) und Montagmorgen (30.06.) in Richelsdorf oder im Bereich der Feldgemarkung und des angrenzenden Waldes südwestlich des Ortsteils verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Wer entsprechende Hinweise geben oder sonstige sachdienliche Angaben in hiesiger Sache machen kann, wird gebeten, sich an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Die umfangreichen und komplexen Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und Kriminalpolizei Bad Hersfeld dauern weiterhin an. Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft Fulda.

Franziska Kraus,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2741

Patrick Bug,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

