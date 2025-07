Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

FD

Mit Fahrrad gestürzt

Fulda. Am Montag (30.06.) befuhr gegen 16:25 Uhr ein 40-Jähriger aus Fulda die Eichhornstraße in Haimbach mit seinem Fahrrad. Er blieb an einem Bordstein hängen und kam dadurch zu Fall. Dabei wurde der 40-Jährige leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Heringen. Im Zeitraum zwischen Sonntag (29.06.), gegen 4 Uhr, bis Montag (30.06.), gegen 20.20 Uhr, befuhr ein unbekannter Radfahrer die Wolfsgasse aus Richtung Hauptstraße in Richtung Werraaue. Im Bereich der Wolfsgasse musste der Radfahrer stark bremsen und verlor augenscheinlich die Kontrolle über das Rad, sodass er frontal mit einem parkenden VW-T-Roc aus Gerstungen kollidierte. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 6.000 Euro. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbeten unter 06621-932-0 oder www.onlinewache.hessen.de

Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Hauneck-Unterhaun. Am Montag (30.06.), gegen 18 Uhr, befuhr eine BMW-Fahrerin (33 J.) aus Bebra die Hersfelder Straße. Eine weitere Pkw-Fahrerin (49 J.) aus Hauneck befuhr mit einem Mazda die B 27 aus Bad Hersfeld kommend in Richtung Fulda. An der Einmündung Hersfelder Straße/Ecke B 27 kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge - Sachschaden rund 29.000 Euro. Die Mazda-Fahrerin sowie deren 53-jähriger Beifahrer wurden schwerverletzt ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht. Außerdem wurde ein Verkehrsschild beschädigt.

Verkehrsunfall

Ludwigsau-Ersrode. Am Montag (30.06.), gegen 14.30 Uhr, befuhr ein BMW-Fahrer aus Bebra die L 3252 in Richtung Ersrode. Unmittelbar hinter dem BMW fuhr ein Citroen-Fahrer aus Frankenberg (Eder). Kurz vor Ortseingang Ersrode musste der BMW-Fahrer verkehrsbedingt stark abbremsen. Der Citroen-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf - Sachschaden rund 4.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

