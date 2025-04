Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Unfallfluchten

Augsburg (ots)

Lechhausen - Im Zeitraum von Freitag (18.04.2025), 22.00 Uhr, bis Samstag (19.04.2025), 11.00 Uhr touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen gelben Skoda Citigo in der Curtiusstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am Skoda entstand an der hinteren linken Seite ein Sachschaden von rund 1.500 Euro. Nach aktuellen Erkenntnissen entstand der Schaden durch ein rotes Fahrzeug.

Lechhausen - Am vergangenen Samstag (19.04.2025) fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 11.00 Uhr und 11.30 Uhr gegen einen schwarzen BMW auf dem Parkplatz eines Bauhauses in der Südtiroler Straße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Inningen - Am vergangenen Donnerstag (17.04.2025) touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer zwischen 20.00 Uhr und 23.30 Uhr einen schwarzen 1er BMW in der Hohenstaufenstraße. Der Unbekannte entfernte sich offenbar, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Am BMW entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro.

Die Polizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort sowie einem Verstoß gegen die Straßenverkehrsordnung. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell