Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Kellerbrand in Wohnhaus

Augsburg (ots)

Innenstadt - In der Nacht auf den heutigen Dienstag (22.04.2025) kam es zum Brand eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus in der Völkstraße.

Gegen 03.30 Uhr bemerkten Anwohner den Brand und verständigten den Notruf. Die Feuerwehr brachte den Brand zügig unter Kontrolle und verhinderte ein ausbreiten. Die Bewohner des Hauses konnten in Sicherheit gebracht werden. Verletzt wurde niemand.

Nach ersten Schätzungen entstand ein Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Die Kriminalpolizei Augsburg ermittelt nun die Brandursache.

