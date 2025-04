Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrskontrollen im Bereich Tuning

Augsburg (ots)

Augsburg / Landkreis Augsburg - Am vergangenen Freitag (18.03.2025) führten Einsatzkräfte der Verkehrspolizei Augsburg in Zusammenarbeit mit Beamten der Verkehrspolizei Donauwörth, den Polizeiinspektionen Nördlingen, Dillingen, Augsburg Mitte, Augsburg Ost, Augsburg 5, Gersthofen, Aichach, Friedberg sowie der Kriminalpolizei und der Einsatzhundertschaft zwischen 16.00 Uhr und 02.00 Uhr Kontrollen im Bereich Tuning durch.

Hierbei kontrollierten die Beamten beinahe 300 Fahrzeuge. Davon mussten über 50 Verkehrsteilnehmer u.a. wegen Verstößen gegen die Gurtpflicht, der Lärmbelästigung, nicht mitgeführter Dokumente, der Geschwindigkeit oder Mängeln an den Fahrzeugen beanstandet werden.

Beispielsweise kontrollierten die Beamten gegen 19.00 Uhr in der Nacht einen 24-jährigen Mann in der Stuttgarter Straße. An dem Auto stellten die Beamten erhebliche technische Mängel fest. Der 24-Jährige verbaute an seinem Auto mehrere Anbauteile und besaß zu diesen keine erforderliche Genehmigung. Zudem hatte der Mann alle Lichter mit einem dunklen Lack beschichtet. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt mit dem Auto.

Die Polizei ermittelt nun wegen Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung gegen den 24-jährigen Mann.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell