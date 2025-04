POL Schwaben Nord: Brand zweier Scheunen

Augsburg (ots) - Innenstadt - Am Freitag (18.04.2025) entwendeten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter ein graues E-Bike in der Bahnhofstraße. In der Zeit von 13.15 Uhr bis 16.45 Uhr stand das E-Bike der Marke Centurion versperrt vor einer Bäckerei Höhe der Hausnummer 18. Als der Eigentümer zurückkam, stellte er den Diebstahl fest. Es entstand ein Beuteschaden im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei ...

mehr