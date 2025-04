Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand in Reihenhaus

Augsburg (ots)

Pfersee - Am vergangenen Sonntag (20.04.2025), gegen 18.15 Uhr, kam es zu einem Brand in einem Reihenhaus Hinter den Gärten. Die Feuerwehr löschte den Brand und rettete den Bewohner vom Balkon des ersten Stocks. Dieser wurde mit einer leichten Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Der genaue Sachschaden wird derzeit noch geklärt. Nach derzeitigen Erkenntnissen wird von einer Kerze als Brandursache ausgegangen.

