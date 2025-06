Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizei und Fahrradfachhandel in Trier kooperieren für mehr Diebstahlschutz, Sicherheit und Fahrspaß im Alter

Trier (ots)

Die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Trier suchte am Montag, dem 19. Mai, und am Donnerstag, dem 12. Juni, gezielt Fahrradgeschäfte in der Stadt Trier auf. Ziel der Aktion war es, gemeinsam mit den Betreiberinnen und Betreibern das Thema Fahrraddiebstahl sowie Sicherheit und Fahrspaß im Alter stärker ins Bewusstsein zu rücken. Radfahrende sollen für den Schutz ihres Eigentums sensibilisiert, über wirksame Sicherungsmöglichkeiten informiert und in der Fähigkeit gestärkt werden, sich aktiv mit dem eigenen Pedelec auseinanderzusetzen.

Die Senioren von heute sind fit, mobil und immer auf dem Sprung: Dazu passt das beliebte Verkehrsmittel Fahrrad, das nicht nur vielseitig nutzbar, sondern auch gut für Umwelt und Gesundheit ist. Gerade beim Umstieg aufs Pedelec gibt es jedoch einiges zu beachten. Die Präventionsexperten der Polizei Trier händigten den Fachgeschäften dazu Informationsmaterial der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes aus - darunter Broschüren, Flyer und Checklisten. Dabei geht es unter anderem um:

- die Auswahl geeigneter Fahrradschlösser (z. B. Bügel-, Falt- oder Panzerkabelschlösser),

- richtiges Anschließen an festen Gegenständen,

- die Codierung oder Individualkennzeichnung von Rädern,

- Übungen, die man in den Alltag einbauen kann, um sich gezielt mit seinem eigenen Pedelec auseinanderzusetzen und dabei sicherer zu werden,

- Verhaltenshinweise für den Alltag und

- die dringende Empfehlung einen Helm zu tragen.

Im persönlichen Austausch mit den Geschäftsführenden ging es auch darum, wie Kundinnen und Kunden zukünftig noch gezielter über die Auswahl und richtige Anwendung von geprüften Sicherungssystemen, z. B. Fahrradschlössern, aufgeklärt werden können - denn durch richtiges Verhalten und den Einsatz geeigneter Sicherungstechniken lassen sich viele Taten verhindern.

Die angesprochenen Fachhändlerinnen und -händler begrüßten die Initiative und sicherten ihre Unterstützung zu. Gemeinsam mit der Polizei wollen sie ihre Kundschaft künftig verstärkt für das Thema Fahrradsicherheit sensibilisieren und passende Produkte aktiv empfehlen. Die Polizei Trier bedankt sich für die konstruktive Zusammenarbeit und betont: "Fahrradsicherheit beginnt beim Kauf - und funktioniert nur mit der richtigen Sicherung im Alltag."

Weitere Informationen und Tipps zur Fahrradsicherung finden Interessierte unter: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/25-raeder-richtig-sichern/

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell