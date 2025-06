POL-PPTR: Zwei Beamte in den Ruhestand verabschiedet

Trier (ots) - Am Mittwochabend, 11. Juni 2025, kam es gegen 19:50 Uhr zu einem bewaffneten Raub auf die Tipico-Filiale in der Castelforte-Straße in Trier. Der schwarz gekleidete Täter erbeutete mit vorgehaltener Schusswaffe eine hohe Bargeldsumme und flüchtete nach der Tat mit einem schwarzen Mountainbike in Richtung Subway/SWT-Arena. Dabei trug er eine große blaue Sporttasche über der Schulter. Der Mann trug bei der ...

