POL-VER: +Gegen geparkten Pkw gefahren++Unfall mit E-Scooter++Motorradunfall mit Reh+

Landkreis Osterholz (ots)

+Gegen geparkten Pkw gefahren+ Osterholz-Scharmbeck. Im Laubenweg fuhr am Montag, gegen 07 Uhr, eine 21-jährige Fahrerin aus ungeklärter Ursache gegen einen geparkten Pkw. Bei dem Zusammenstoß verletzte sie sich leicht und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Ford und dem geparkten VW entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro.

+Unfall mit E-Scooter+ Hambergen. Am Montag, gegen 17.20 Uhr, kam es auf der Bremer Straße zu einem Zusammenstoß zwischen einem E-Scooter und einem Pkw. Eine 17-Jährige auf dem E-Scooter fuhr auf dem Geh- und Radweg der Bremer Straße und wollte die Hauptstraße passieren. Eine 59-jährige Fahrerin eines Toyota wollte von der Hauptstraße in den Kreisverkehr einfahren. Die 17-Jährige überquerte die Fahrbahn, ohne die Vorfahrt des Pkw zu beachten, und es kam zum Zusammenstoß. Sie wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus.

Bei der Unfallaufnahme entstand der Verdacht, dass die 59-Jährige unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein sichergestellt.

+Motorradunfall mit Reh+ Schwanewede. Eine 47-Jährige auf einem Motorrad verletzte sich am Montag, gegen 22 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einem Reh leicht und wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrerin war auf der Betonstraße in Richtung Osterholz unterwegs, als das Reh auf die Fahrbahn lief. Sie stieß mit dem Tier zusammen und stürzte in der Folge.

