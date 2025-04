Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: +Sitzsack gerät in Brandt++Radfahrer bei Sturz schwer verletzt++Radfahrerin frontal erfasst++Zigarettenautomaten aufgebrochen++Feuer an einem Hochsitz+

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

+Sitzsack gerät in Brandt+ Achim. In der Friedrichstraße bemerkte ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr eine Rauchentwicklung auf einem Balkon und wählte daraufhin den Notruf. Nach ersten Erkenntnissen war ein Sitzsack in der Wohnung in Brand geraten. Dieser konnte durch die Feuerwehr zügig gelöscht werden. Eine 27-jährige Bewohnerin kam vorsorglich in ein Krankenhaus.

+Radfahrer bei Sturz schwer verletzt+ Verden. Ein 86-jähriger Radfahrer wurde am Sonntag, gegen 13.50 Uhr, bei einem Verkehrsunfall mit einer Fußgängerin schwer verletzt. Nach bisherigen Informationen war er in der Straße Auf dem Esch, in Höhe des Friedhofs, gegen die 51-jährige Fußgängerin gefahren und in der Folge gestürzt. Er kam mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Die Fußgängerin blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt.

+Radfahrerin frontal erfasst+ Verden. Beim Zebrastreifen in Höhe der Einmündung der Borsteler Chaussee zur Weitzmühlener Straße kam es am Sonntagnachmittag zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 81-Jährigen auf einem Pedelec und einer 29-jährigen Pkw-Fahrerin. Ersten Informationen zufolge war die 81-Jährige zunächst auf dem rechtsseitigen Geh- und Radweg gefahren und fuhr anschließend unvermittelt über den Zebrastreifen. Die Pkw-Fahrerin erfasste die Radfahrerin frontal und verletzte sie leicht. Die 81-Jährige wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

LANDKREIS OSTERHOLZ

+Zigarettenautomaten aufgebrochen+ Osterholz-Scharmbeck. Am Wochenende kam es im Stadtzentrum zu zwei Aufbrüchen von Zigarettenautomaten. Die bislang unbekannten Täter öffneten gewaltsam die Automaten in den Straßen Heidloge und Am Krankenhaus. In beiden Fällen entwendeten sie Tabakwaren und Bargeld. Hinweise zu den Taten können der Polizei Osterholz unter 04791-3070 mitgeteilt werden.

+Feuer an einem Hochsitz+ Schwanewede. Am Sonntagabend, gegen 18:30 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache ein Hochsitz an einem Feld im Brucher Landweg in Brand. Die alarmierte Feuerwehr löschte das Feuer schnell und konnte einen größeren Schaden an dem Hochsitz verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter 04791-3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

