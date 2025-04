POL-VER: +Traktorfahrer lebensbedrohlich verletzt+

Landkreise Verden und Osterholz (ots) - LANDKREIS VERDEN +Sitzsack gerät in Brandt+ Achim. In der Friedrichstraße bemerkte ein Spaziergänger am Sonntagnachmittag gegen 15:30 Uhr eine Rauchentwicklung auf einem Balkon und wählte daraufhin den Notruf. Nach ersten Erkenntnissen war ein Sitzsack in der Wohnung in ...

mehr