Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Sexueller Übergriff am Vörder See - Polizei bittet um Zeugenhinweise ++ Nach Überholunfall auf der L 171 - Polizei sucht geschädigten Fahrer und weitere Zeugen ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Sexueller Übergriff am Vörder See - Polizei bittet um Zeugenhinweise ++

Am Ostermontag, dem 21. April 2025, kam es in der Zeit zwischen 19:00 Uhr und 21:00 Uhr zu einem sexuellen Übergriff am Vörder See. Eine 32-jährige Frau aus Bremervörde war in diesem Zeitraum am See spazieren, als es im Bereich "Welt der Sinne" in der Nähe des "Haus am See" zu dem Vorfall kam. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Frau von einem unbekannten Mann zunächst kurzzeitig festgehalten, dann körperlich bedrängt und unsittlich berührt. Anschließend konnte die Frau fliehen.

Der bislang unbekannte Täter wird wie folgt beschrieben:

- männlich - etwa 40 bis 50 Jahre alt - schwarze Haare - Dreitagebart - dunklerer Hauttyp - bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Oberteil - sprach Deutsch mit Akzent

Zum Tatzeitpunkt sollen sich zahlreiche Personen auf dem nahegelegenen Spielplatz sowie im Umfeld des "Haus am See" aufgehalten haben. Die Polizei bittet daher Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Täters geben können, sich mit der Polizei Bremervörde unter der Telefonnummer 04761 / 7489-0 in Verbindung zu setzen.

++ Nach Überholunfall auf der L 171 - Polizei sucht geschädigten Fahrer und weitere Zeugen ++

Vissehövede/Hiddingen-Drögenbostel. Bereits am Samstag, dem 12. April 2025, gegen 10:00 Uhr, kam es auf der Landesstraße 171 zwischen Hiddingen und Drögenbostel zu einem Verkehrsunfall, dessen geschädigter Beteiligter bislang nicht bekannt ist.

Ein 75-jähriger Fahrer eines VW überholte auf der Strecke ein anderes Fahrzeug und übersah dabei offenbar einen entgegenkommenden blauen Pritschenwagen, der vermutlich mit drei Personen besetzt war. Der Fahrer des Pritschenwagens musste ausweichen, konnte jedoch eine Kollision nicht vollständig verhindern - es kam zu einem Zusammenstoß der Außenspiegel.

Der 75-Jährige setzte seine Fahrt zunächst fort, wurde jedoch von einem aufmerksamen Zeugen verfolgt und auf den Unfall aufmerksam gemacht. In der Folge meldete sich der VW-Fahrer bei der Polizei. Der bislang unbekannte Fahrer des blauen Pritschenwagens hingegen hat sich bislang nicht gemeldet.

Die Polizei bittet daher den Geschädigten sowie mögliche weitere Zeugen, die Hinweise auf den beteiligten Pritschenwagen oder dessen Fahrer geben können, sich unter der Telefonnummer 04261 / 9470 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

