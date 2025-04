Polizeiinspektion Rotenburg

POL-ROW: ++ Zeugenaufruf: Versuchter Raub ++ Zeugenaufruf: Einbruch in Einfamilienhaus ++ Alkoholfahrten in Zeven und Rotenburg gestoppt ++

Rotenburg (Wümme) (ots)

++ Zeugenaufruf: Versuchter Raub in Rotenburg ++

Rotenburg. Am Sonntagabend (20.04.2025), gegen 20:25 Uhr, kam es in Rotenburg (Wümme) zu einem versuchten Raubüberfall.

Ein 25-jähriger Mann war mit seinem E-Scooter auf dem Geh- und Radweg zwischen dem Rönnebrocksweg und den Nödenwiesen unterwegs, als er unterhalb einer Bahnbrücke auf eine Gruppe von fünf bis sechs Männern traf. Die Gruppe umstellte das Opfer und forderte ihn zur Herausgabe seiner Wertgegenstände auf. Im weiteren Verlauf wurde das Opfer getreten. Dem 25-Jährigen gelang die Flucht. Diebesgut wurde nicht erlangt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall oder der Tätergruppe geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Rotenburg unter Tel. 04261 947-0 in Verbindung zu setzen.

++ Zeugen gesucht: Einbruch in Einfamilienhaus in Sottrum - Schmuck entwendet ++

Sottrum. Zwischen Freitagmorgen (18.04.2025), 09:00 Uhr, und Montagabend (21.04.2025), 19:58 Uhr, verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Bahnhofstraße in Sottrum.

Die Täter durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten des Hauses und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen Schmuck im Wert von etwa 2.500 Euro. Anschließend verließen die Unbekannten das Gebäude in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Rotenburg unter Tel. 04261 947-0 zu melden.

++ Autofahrerin mit 0,84 Promille in Zeven gestoppt ++

Zeven. In der Nacht zum Montag (21.04.2025), gegen 01:45 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Zeven im Stadtzentrum eine 43-jährige Autofahrerin, die unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Im Rahmen der Kontrolle in der Albertstraße ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,84 Promille. Sie erwartet nun ein empfindliches Bußgeld sowie ein Fahrverbot.

++ Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer in Rotenburg ++

Rotenburg. In der Nacht zu Montag (21.04.2025), gegen 01:18 Uhr, kontrollierte die Polizei in der Aalterallee in Rotenburg (Wümme) einen 30-jährigen Autofahrer, der unter Alkoholeinfluss am Steuer saß. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,72 Promille. Die Beamten untersagten dem Fahrer die Weiterfahrt und leiteten ein Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

Original-Content von: Polizeiinspektion Rotenburg, übermittelt durch news aktuell