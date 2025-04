Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei kontrolliert kuriosen Holztransporter

Augsburg (ots)

Autobahn A8 / Gersthofen / FR München - Am Dienstag (22.04.2025) fuhr ein 28-jähriger LKW-Fahrer mit einem unzulässigen Fahrzeuggespann. Gegen 09.45 Uhr kontrollierten Beamte der Verkehrspolizei Augsburg den ungewöhnlichen Holztransport.

Die Beförderung der Ladung auf diese Art war nicht nur unzulässig, sondern zudem gefährlich. So waren die meterlangen Holzbalken am Stück auf zwei Fahrzeuge verteilt, weder ausreichend gegen Herabfallen und Verrutschen gesichert, noch war das Gespann hinsichtlich der Bremsen in einem verkehrssicheren Zustand.

Aufgrund der erheblichen Mängel unterband die Polizei die Weiterfahrt. Den LKW-Fahrer erwartet nun ein Bußgeld im hohen dreistelligen Bereich.

Zur Minimierung von Sicherheitsrisiken rät die Polizei:

- Verwenden Sie geeignete Sicherungsmittel

> Zurrgurte, Ketten, Antirutschmatten und Spannstangen, passend zur Ladung sollten verwendet werden.

- Verteilen Sie die Last richtig

> Die Last sollte gleichmäßig auf der Ladefläche verteilt sein, um Fahrzeugstabilität und Fahrsicherheit zu gewährleisten.

- Achten Sie auf ausreichende Zurrkraft und Sicherungsmethoden

> Die verwendeten Sicherungsmittel müssen die Kräfte beim Bremsen oder Kurvenfahrt aufnehmen können.

- Überprüfen Sie das Fahrzeug und die Ladefläche

> Das Fahrzeug sollte sich im einwandfreien technischen Zustand befinden. Die Ladefläche sollte sauber, trocken und unbeschädigt sein.

- Halten Sie gesetzliche Vorschriften ein

> Gewichte, Maße und Bremsen müssen den rechtlichen Normen nach der StVO, sowie der StVZO entsprechen.

