POL-HA: Nächtliche Ausfahrt mit Segway endet auf Polizeistation

Hagen-Lennetal (ots) - Im Industriegebiet im Lennetal kam es am Mittwoch (30.04.2025) gegen 4 Uhr in der Nacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Hagenerin mit ihrem Mazda aus der Buschmühlenstraße kommend in Richtung Dolomitstraße. Ein schwarzer Kombi sei aus der Dolomitstraße gekommen und wollte nach links in ...

