POL-HA: Nach Trunkenheitsfahrt: 46-Jähriger versucht Polizisten zu bestechen

Hagen-Vorhalle (ots)

Nachdem ein 46-Jähriger am frühen Donnerstagmorgen (01.05.2025) alkoholisiert mit seinem Auto gefahren war und Einsatzkräfte ein Verfahren gegen den Mann einleiteten, versuchte er einen der Polizisten zu bestechen.

Um etwa 4 Uhr wurde eine Streifenwagenbesatzung auf einem Tankstellengelände an der Weststraße auf einen Mann aufmerksam, der mit alkoholischen Getränken in sein Auto stieg und die Fahrt antrat. Ein vor Ort anwesender Zeuge informierte die Polizisten über den Verdacht, dass der Fahrer alkoholisiert ist. Die Beamten fuhren dem BMW hinterher und konnten den Wagen an der Ophauser Straße anhalten, um eine Kontrolle des Fahrers durchzuführen. Während der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der 46-Jährige alkoholisiert war. Ein Alkoholvortest ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Daraufhin beabsichtigten die Einsatzkräfte, den Wetteraner zur Polizeiwache zu bringen und ihn einer ärztlichen Blutprobenentnahme zu unterziehen. Als er sich für einen Moment mit einem der Polizisten allein im Streifenwagen befand, versuchte er ein vertrauliches Gespräch zu dem Beamten aufzubauen und bot ihm Bargeld an, um weitere Maßnahmen gegen ihn abzuwenden. Der Beamte klärte den 46-Jährigen über die Strafbarkeit von Bestechung auf, der Wetteraner betonte sein Angebot jedoch erneut. Die Polizisten leiteten gleich mehrere Verfahren gegen den Mann ein. (rst)

