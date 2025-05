Polizei Hagen

POL-HA: E-Scooter-Fahrer fällt mehrmals wegen Trunkenheit im Verkehr auf

Hagen-Mitte (ots)

In der Nacht auf Freitag (02.05.2025) leiteten Polizeibeamte gleich mehrere Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen einen 29-jährigen E-Scooter-Fahrer ein. Gegen 3 Uhr wurden die Beamten während ihrer Streifenfahrt auf einen jungen Mann auf einem E-Scooter an der Springmannstraße aufmerksam. Er stand schwankend an einer roten Ampel und verlor mehrmals das Gleichgewicht. Als die Beamten sich entschieden, den Mann einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, versuchte er zu flüchten und fuhr in Richtung Volme-Park. Kurz darauf konnte der E-Scooter-Fahrer angehalten und kontrolliert werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest verlief mit fast 1,2 Promille positiv. Zur weiteren Beweisführung brachten die Beamten den 29-Jährigen in die Polizeiwache, wo eine ärztliche Blutentnahme durchgeführt wurde. Im Rahmen der Sachverhaltsaufnahme stellte sich heraus, dass der alkoholisierte Hagener bereits eine Stunde zuvor kontrolliert und ihm die Weiterfahrt untersagt worden war. Die Beamten leiteten ein weiteres Verfahren gegen ihn ein und untersagten ihm bis zu seiner Ausnüchterung erneut das Führen von Fahrzeugen. (rst)

