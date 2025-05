Polizei Hagen

POL-HA: Exhibitionist uriniert bei Erblicken der Polizei vor Wohnhaus

Hagen-Mitte (ots)

Ein 29-Jähriger entblößte sich am Donnerstagabend (01.05.2025) im Bereich eines Mehrfamilienhauses und urinierte vor den eingesetzten Polizeibeamten. Die Einsatzkräfte wurden um etwa 21.45 Uhr zur Bergstraße gerufen, wo sie den Mann unbekleidet vor dem Wohnhaus antrafen. Beim Erblicken des Streifenwagens urinierte der Exhibitionist auf den Boden. Aufgrund seines gezeigten Verhaltens und des Aggressionspotentials legten die Beamten dem augenscheinlich betrunkenen Mann Handschellen an und nahmen ihn in Gewahrsam. Im weiteren Verlauf führten die Einsatzkräfte einen freiwilligen Atemalkoholtest bei dem 29-jährigen Hagener durch, der einen Wert von etwa 1,7 Promille ergab. Zudem verlief ein freiwilliger Drogenvortest positiv auf Kokain und Amphetamin. Bis zu seiner Ausnüchterung verblieb der Mann im Gewahrsam. (rst)

