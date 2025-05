POL-HA: Mann beleidigt Polizeibeamte in der Öffentlichkeit

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein 48-Jähriger löste am Dienstagabend (29.04.2025) einen Polizeieinsatz aus, da er in die Wohnung einer Angehörigen eindringen wollte. Anschließend leistete er Widerstand gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 23.30 Uhr zu einem Mehrfamilienhaus in die Piepenstockstraße gerufen, wo ein Mann gegen die ...

mehr