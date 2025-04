Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl einer Handtasche aus PKW

Birkenfeld (ots)

Am Sonntag, dem 27.04.2025, kam es in der Zeit zwischen 14:30 und 14:50 Uhr auf dem Parkplatz am Friedhof in Birkenfeld zu einem Handtaschendiebstahl. Der oder die Täter nutzen die Abwesenheit der Fahrzeugführerin aus und schlugen nach derzeitigem Ermittlungsstand die Seitenscheibe eines blauen PKW der Marke VW ein. Anschließend wurde die Handtasche samt Inhalt aus dem PKW entwendet. Die Handtasche konnte kurze Zeit später durchwühlt und ohne Bargeld im Bereich "Dambacher Weg" aufgefunden werden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Polizei Birkenfeld weist an dieser Stelle darauf hin, Wertgegenstände beim Verlassen des Fahrzeugs nicht ersichtlich dort zurückzulassen, um so den Zugriff Fremder zu unterbinden.

