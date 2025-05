Polizei Hagen

POL-HA: Weitere Zeugen nach Verkehrsunfallflucht in Industriegebiet gesucht

Hagen-Lennetal (ots)

Im Industriegebiet im Lennetal kam es am Mittwoch (30.04.2025) gegen 4 Uhr in der Nacht zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr eine Hagenerin mit ihrem Mazda aus der Buschmühlenstraße kommend in Richtung Dolomitstraße. Ein schwarzer Kombi sei aus der Dolomitstraße gekommen und wollte nach links in Fahrtrichtung Industriestraße (Halden) abbiegen. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Autos zusammen. Durch den Aufprall verletzten sich die Mazda-Fahrerin und ihre 68-jährige Beifahrerin leicht. Die beiden Frauen kamen jeweils mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Der Fahrer des schwarzen Kombi entfernte sich von der Unfallstelle, nachdem er nach Angaben einer Zeugin zunächst kurz mit seinem Beifahrer an einer Bushaltestelle ausstieg, um sich den Schaden an seinem Fahrzeug anzusehen. Der flüchtige Fahrer war schlank und trug eine kurze Hose. Weitere Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identität des Kombi-Fahrers oder zum flüchtigen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02331-986 2066 bei der Hagener Polizei zu melden. (arn)

