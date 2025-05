Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: A 38: Lkw fuhr nahezu ungebremst auf einen Schilderwagen auf

Niedergebra (ots)

Heute Mittag gegen 12:15 Uhr ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der A 38 in Richtung Göttingen. Zwischen den Anschlussstellen Großwechsungen und Bleicherode fuhr der 58-jährige Fahrer eines Lkw Mercedes mit Anhänger auf das Heck eines auf der rechten Fahrspur abgestellten Schilderwagens auf. Dieser hatte zu diesem Zeitpunkt eine Tagesbaustelle abgesichert. Der Fahrer des Lkw Mercedes verstarb auf Grund der Kollision noch an der Unfallstelle. Der 60-jährige Fahrer des Schilderwagens wurde durch den Auprall schwer verletzt und zur weiteren medizinischen Versorgung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf 200000 Euro geschätzt. Auf Grund der Bergungs- und Reinigungsarbeiten war die Richtungsfahrbahn Göttingen bis ca. 23:00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Großwechsungen abgeleitet. Dabei kam es zu Verkehrsbehinderungen auf den Umleitungsstrecken. An der Unfallstelle kam ein Unfallsachverständiger zum Einsatz.

