Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Betrunkene und berauschte Verkehrsteilnehmer

Erfurt (ots)

Gleich drei Mal mussten Beamte der Erfurter Polizei gestern betrunkene und berauschte Auto- und E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr ziehen. Im Rahmen eines Streifengangs erwischten die Polizisten gegen 10:15 Uhr im Julius-Leber-Ring einen 73-jährigen Renault-Fahrer. Der Mann war mit knapp einem Promille betrunken gewesen. Am späten Nachmittag geriet ein 35-jähriger Citroen-Fahrer in der Sondershäuser Straße ins Visier einer Streifenbesatzung, als im Zuge einer Verkehrskontrolle ein Drogenvortest positiv auf die Einnahme von Opiate reagierte. Und den richtigen Riecher hatten die Beamten gegen 23:00 Uhr in der Robert-Koch-Straße, als sie einen 24-jährigen E-Scooter-Fahrer kontrollierten. Der junge Mann hatte über ein Promille Alkohol in seiner Atemluft. Gegen alle drei Männer wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren mit einem Bußgeld von mindestens 500 Euro und einem Monat Fahrverbot eingeleitet. (DS)

