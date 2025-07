Polizei Wuppertal

POL-W: W Frau stürzt im Bus - Kleinwagenfahrer flüchtet

Wuppertal (ots)

Gestern Mittag (07.07.2025, 13:05 Uhr) kam es auf der Jägerhofstraße zu einem Unfall, bei dem eine Seniorin eine Verletzung erlitt. Ein 39-jähriger Busfahrer fuhr mit einem Linienbus auf der Jägerhofstraße von der Cronenberger Straße kommend in Richtung Freudenberger Straße. In Höhe der Einmündung Friedenshain bremste ein vor dem Bus fahrender Unbekannter seinen schwarzen Kleinwagen stark ab, um abzubiegen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden leitete der 39-Jährige eine Gefahrenbremsung ein. In der Folge kam eine 79-jährige Frau im Bus zu Fall. Sie erlitt eine Verletzung am Rücken. Der Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

