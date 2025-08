Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigung durch Steinwurf

Hildesheim (ots)

LAMSPRINGE (brz) -

In der Zeit vom 03.08.2025, 12:00 Uhr, bis zum 04.08.2025, 08:00 Uhr, kam es an einem Gewerbeobjekt in der Straße "Am Bahnhof" in Lamspringe zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten bei dem unmittelbar an den Skulpturenpfad angrenzenden Gebäude insgesamt vier Fensterscheiben durch Steinwürfe.

Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizei Bad Salzdetfurth hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05063/901-115 zu melden.

