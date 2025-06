Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unfall verursacht und abgehauen

Am Sonntag flüchtete eine 42-Jährige von der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete gegen 19.45 Uhr im Bereich des Parkplatzes vom Waldbad. Eine 54-Jährige fuhr mit ihrem Audi in der Jahnstraße. Von einem Parkplatz fuhr die 42-Jährige mit ihrem VW Polo wohl mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in die Jahnstraße ein und prallte in die rechte Fahrzeugseite des Audi. Bei dem Unfall erlitt die Fahrerin des Audi leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme übergab die 42-Jährige der Polizei ihre Papiere und verschwand dann in einem unbeobachteten Moment. Die beiden Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 35.000 Euro geschätzt. Neben dem Unfall muss sie sich auch wegen einer fahrlässigen Körperverletzung verantworten.

