POL-HI: Von der Verkehrsordnungswidrigkeit zur Straftat

Hildesheim (ots) - Sarstedt, Voss-Straße (jan) - Am Montag, den 04.08.2025 ereignete sich in der Zeit von 15:15 Uhr bis 16:00 Uhr in der Voss-Straße eine Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekanntes, vermutlich gelbes Fahrzeug streifte im Vorbeifahren, in Fahrtrichtung Giften, den am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Caddy des Geschädigten. An diesem entstand durch den Zusammenstoß ein Sachschaden. Die ...

