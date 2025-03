Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Dreißigacker (ots)

Freitagnachmittag gegen 15:45 Uhr trug eine 13-Jährige Zeitungen in der Straße "Am Kirchacker" in Meiningen-Dreißigacker aus, als ein silberner Kleinbus mit dem Kennzeichenkürzel "SP-" an ihr vorbeifuhr. Der Beifahrer hatte seine Handykamera aus dem geöffneten Fenster auf das Mädchen gerichtet - ob Aufnahmen gefertigt wurden ist nicht bekannt. Es kam zu keiner Ansprache des Kindes durch die beiden Personen im Fahrzeug. Zur Klärung des Sachverhalts sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem silbernen Transporter mit einem schwarzen Firmenlogo und grüner Schrift oder den Fahrzeuginsassen geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0062771/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

