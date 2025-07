Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Tatverdächtiger nach Geldwechseltrick gesucht - Fahndung mit Foto

Recklinghausen (ots)

Am 15. März des laufenden Jahres kam es in der Filiale eines Lebensmitteldiscounters an der Recklinghäuser Straße zu einem Geldwechselbetrug. Der bislang unbekannte Tatverdächtige schaffte es eine Mitarbeiterin so abzulenken, dass er am Ende mehr Wechselgeld zurückbekam, als ihm zustand. Dabei wurde er von einer Videokamera erfasst. Ein Foto des Mannes finden Sie unter dem folgenden Link:

https://polizei.nrw/fahndung/174329

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell