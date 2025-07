Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Herten: Polizei bittet nach Einbrüchen um Zeugenhinweise

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Auf der Maybachstraße hebelten bislang unbekannte Täter in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür auf. Sie durchsuchten das Schlafzimmer und stahlen Uhren und anderen Schmuck. Anwohner konnten im Hausflur zwei Männer beobachten, bei denen es sich um die Einbrecher handeln könnte.

Personenbeschreibung:

-männlich - ca. 20-25 Jahre alt - dunkle Haare - dunkelblaue Kleidung - gepflegtes Erscheinungsbild

Der Einbruch passierte am Freitagnachmittag in der Zeit von 17:30 Uhr bis 17:55 Uhr.

Herten:

Am vergangenen Wochenende (Freitag, 15:00 Uhr - Montag, 06:10 Uhr) brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule an der Fritz-Erler-Straße ein. Nach bisherigen Ermittlungen hebelten sie im Untergeschoss ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäude. In der Schule verschafften sie sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Büroräumen. Aus einem Tresor, den sie zuvor aufhebelten, stahlen die Täter Bargeld. Sie flüchteten unerkannt.

Hinweistelefon: 0800 2361 111

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell