Polizei Bochum

POL-BO: Radfahrer (84) von Lkw erfasst und schwer verletzt

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Herne am Freitagnachmittag, 06. Juni, ist ein 84-jähriger Essener schwer verletzt worden.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Essener gegen 14.45 Uhr mit seinem Fahrrad den Radweg der Rathausstraße in Richtung des Wanne-Eickeler Hauptbahnhofs. Zeitgleich war ein 48-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Lkw auf der Rathausstraße in selber Richtung unterwegs. An der Kreuzung Rathausstraße/Berliner Straße bog der Lkw-Fahrer nach rechts auf die Berliner Straße ab. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer.

Der 84-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde von einer Rettungswagenbesatzung zur stationären Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden.

Im Zuge der Unfallaufnahme wurde der Kreuzungsbereich Berliner Straße/Rathausstraße gesperrt und der Verkehr abgeleitet.

Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell