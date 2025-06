Polizei Bochum

POL-BO: Motorradfahrer stürzt im Kreisverkehr - Polizei sucht am Unfall beteiligte Autofahrerin

Herne (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag, 5. Juni, gegen 12.30 Uhr im Kreisverkehr Westring / Forellstraße in Herne-Baukau zog sich ein Kradfahrer (62, aus Castrop-Rauxel) Verletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Die Polizei sucht eine beteiligte Autofahrerin sowie weitere Zeugen.

Der Motorradfahrer befand sich laut Zeugenaussagen bereits im Kreisverkehr, als zeitgleich ein Auto vom Westring kommend in Fahrtrichtung Recklinghausen in diesen einbog, so dass der 62-Jährige ausweichen musste. Dabei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte.

Die bislang unbekannte Autofahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten oder um eine Unfallaufnahme zu kümmern.

Bei dem Auto soll es sich um einen weißen Mercedes B-Klasse mit Recklinghäuser Kennzeichen handeln. Die Fahrerin ist laut Zeugenaussagen 20 bis 30 Jahre alt und dunkelhaarig.

Das Verkehrskommissariat ermittelt und bittet die Autofahrerin sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 0234 909-5206 zu melden.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell