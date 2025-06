Polizei Bochum

POL-BO: E-Scooter für Kinder? Gefährlicher Trend im Fokus - Polizei Bochum setzt auf Aufklärung und Kontrolle

Bochum, Herne, Witten (ots)

In letzter Zeit fallen vermehrt Kinder mit vermeintlich kindgerechten E-Scootern im Straßenverkehr auf. Doch was wie ein praktisches Fortbewegungsmittel aussieht, kann schnell zur Gefahr werden - mit rechtlichen und gesundheitlichen Folgen. Die Polizei Bochum reagiert deshalb mit einem umfassenden Schwerpunkteinsatz am Dienstag, 10. Juni, in Herne und ruft gleichzeitig Eltern zur besonderen Aufmerksamkeit auf.

Viele der beworbenen E-Scooter für Kinder vermitteln ein harmloses Bild: bunt, leicht, elektrisch - ideal für den schnellen Weg zur Schule oder zum Spielplatz. Doch der Schein trügt. Die meisten dieser Modelle sind nicht für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen und dürfen ausschließlich auf Privatgelände genutzt werden. Im Straßenverkehr fehlt nicht nur die notwendige Betriebserlaubnis, sondern auch der Versicherungsschutz: mit teuren Konsequenzen im Schadensfall.

"Diese Fahrzeuge sind oft nicht versichert, nicht verkehrssicher und bergen besonders für junge Nutzerinnen und Nutzer ein enormes Unfallrisiko. Doch unabhängig von den rechtlichen Hürden entwickeln Kinder alle Fähigkeiten, die sie zur selbständigen Teilnahme am Straßenverkehr brauchen, erst im Laufe der Zeit", warnt die Verkehrsunfallprävention der Polizei Bochum. Deshalb gilt: Zugelassene E-Scooter dürfen generell erst ab einem Alter von 14 Jahren im öffentlichen Verkehrsraum geführt werden. Eltern, die den Gebrauch dennoch zulassen, riskieren Bußgelder und möglicherweise noch weitreichendere Folgen bei einem Unfall.

Um diesem Trend entgegenzuwirken, führt die Polizei Bochum am Dienstag, 10. Juni, von 7 bis 15 Uhr einen gezielten Schwerpunkteinsatz im Stadtgebiet Herne und Wanne-Eickel durch. Im Fokus stehen dabei nicht nur Kinder auf E-Scootern, sondern generell das Verhalten von und gegenüber Rad- und E-Scooterfahrenden im Straßenverkehr. Zudem wird es einen Infostand der Verkehrsunfallprävention ab 10 Uhr am Gysenberg im Bereich der Sporthalle geben.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell