POL-BO: Widerstand nach Alleinunfall: Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrer (41) fest

Herne (ots) - Ein 64-jähriger Fußgänger ist bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Dienstag, 3. Juni, in Herne-Eickel schwer verletzt worden. Gegen 16.15 Uhr war der 64-jährige Herner zu Fuß auf einem Gehweg der Rainerstraße in Richtung Hauptstraße unterwegs. Zeitgleich beabsichtigte ein 69-jähriger Herner mit seinem Pkw vom Sankt-Jörgen-Platz nach rechts in ...

