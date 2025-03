POL-DO: Frau durch Hundebiss verletzt - Polizei sucht Zeugen und Hundehalterin

Dortmund (ots) - Lfd. Nr.: 0279 Auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Lünen ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr ein Lkw-Fahrer mit einer Radfahrerin zusammengestoßen. Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Fahrtrichtung Norden nach rechts in eine Supermarktzufahrt abzubiegen. Dabei ...

