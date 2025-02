Polizei Coesfeld

POL-COE: Ascheberg, Herbern, Bernhardstraße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat Verkehrseinrichtungen eines Kreisverkehrs an der Bernhardstraße in Herbern beschädigt. Am Samstagabend (08.02.25) fiel das einem Zeugen gegen 22.40 Uhr auf. Die Verankerungsstangen der Verkehrseinrichtung "Ortsmitte" mit dem Zeichen "Verbot für Kraftfahrzeuge über 3,5 Tonnen" waren, unmittelbar über der Bodenverankerung, in Richtung des Kreisverkehres abgeknickt. Eine rot-weiße Richtungstafel war von der Verankerungsstange abgelöst.

Der Zeuge schilderte, dass ein unbeschädigtes Auto an der Unfallstelle anhielt und ein unbekannter Mann hinten ausstieg. Dieser war stark alkoholisiert und fragte, ob die Polizei kommen würde. Er nahm eine Radkappe mit, die mutmaßlich von einem VW-Fahrzeug stammt. Daraufhin stieg der Unbekannte wieder in das Auto, das in Richtung Münsterstraße fuhr.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

- circa 1,80 Meter groß - schlanke Statur - dunkler Mantel, etwa bis zur Hüfte - dunkle Hose (vielleicht Jeans) - Mütze, ähnlich einer Schiebermütze - Brille - Brauner Bart, etwas länger als 3-Tage-Bart

Die Polizei in Lüdinghausen bittet unter 02591-7930 um Hinweise.

