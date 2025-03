Polizei Dortmund

POL-DO: Schwerer Unfall in Lünen: Radfahrerin erleidet tödliche Verletzungen

Auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Lünen ist am heutigen Dienstagmorgen gegen 07:20 Uhr ein Lkw-Fahrer mit einer Radfahrerin zusammengestoßen.

Ein 45-jähriger Lkw-Fahrer aus Dortmund beabsichtigte nach ersten Erkenntnissen auf der Kurt-Schuhmacher-Straße in Fahrtrichtung Norden nach rechts in eine Supermarktzufahrt abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 16-jährigen Radfahrerin aus Lünen. Diese fuhr zuvor in gleicher Richtung auf dem dortigen Radweg.

Die Radfahrerin wurde von dem Lkw erfasst und stürzte zu Boden. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Der Lkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Das Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Dortmund hat die Ermittlungen an der Unfallstelle aufgenommen.

Der Bereich der Unfallstelle ist derzeit gesperrt.

