POL-BO: "Chef, hast du eine Zigarette für mich?" - 24-Jähriger äußert vor Haftantritt einen letzten Wunsch

Ein Fantasiename, ein Haftbefehl und eine geschnorrte Zigarette: Das sind die Zutaten einer skurrilen Fahrzeugkontrolle in Bochum-Wattenscheid, die im Gefängnis endete.

Aber von vorne: Zivilpolizisten des Bochumer Einsatztrupps bemerkten am Donnerstagvormittag, 5. Juni, im Bereich der Hochstraße einen Familienvan, der auf einer Sperrfläche stand. Der Fahrer hielt ein Handy am Ohr, während er offensichtlich dabei war, wieder in den Verkehr einzufädeln.

Als die Beamten sich zu erkennen gaben, erklärte der Fahrer, kein Deutsch zu sprechen, weshalb man sich zunächst auf Englisch verständigte. Er nannte den Beamten einen - wie sich kurz darauf herausstellte - Fantasienamen, einen Ausweis konnte er nicht vorweisen, eine Fahrerlaubnis auch nicht. Das Auto des Mannes war voll mit leeren Energy-Dosen und Zigarettenschachteln, er wirkte nervös. Zurecht.

Denn kurz darauf zeigte er auf seinem Handy ein Foto seines Ausweises - der Mann war 24 Jahre alt und kam aus Serbien -, wobei herauskam, dass gegen ihn ein Haftbefehl wegen Fahrens ohne Führerschein vorlag. Die Beamten stellten den Schlüssel des Fahrzeugs sicher und schrieben eine Anzeige.

Nach Abschluss der Maßnahmen brachten die Zivilbeamten ihn zur Justizvollzugsanstalt, wo der 24-Jährige kurz vor seinem Haftantritt in gutem Deutsch fragte: "Chef, hast du eine Zigarette für mich?"

