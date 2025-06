Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Beim Einkaufen bestohlen

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen eines Taschendiebstahls ermittelte die Polizei am Dienstagmorgen in der Rosenhofstraße. Laut den Angaben einer 51-Jährigen, war sie gegen 9 Uhr in einem Supermarkt einkaufen. An der Kasse bemerkte die Frau, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Mit dem Portemonnaie fehlten auch die Ausweisdokumente und ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag der 51-Jährigen. Von dem Diebstahl selbst hatte die Dame nichts mitbekommen; sie konnte keine Hinweise auf mögliche Täter geben. Die Polizei hat die Ermittlungen nach dem Langfinger aufgenommen. Zeugen, die sich zwischen 9 und 9:45 Uhr in dem Supermarkt aufgehalten und etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

