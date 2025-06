POL-PPWP: Einbrecher ziehen mit leeren Händen ab

Kaiserslautern (ots) - Diebe sind am Sonntagnachmittag während einer Sportveranstaltung in der Hermann-Löns-Straße in die Umkleidekabine eingedrungen und haben sich bedient. Gestohlen wurden Bargeld und die EC-Karte eines 23-jährigen Mannes. Wie sich herausstellte, nutzten die Täter die EC-Karte anschließend gleich zweimal, um sich in einem Imbiss und an einer Tankstelle etwas zu kaufen. Die weiteren Ermittlungen ...

