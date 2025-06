POL-PPWP: Jugendliche attackieren Mann

Kaiserslautern (ots) - Den Diebstahl ihrer Geldbörse hat eine Frau aus dem Stadtteil Hohenecken am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Ihren Angaben zufolge verschwand der Geldbeutel, in dem sich mehrere hundert Euro befanden, am Montagnachmittag zwischen 15.10 und 19.30 Uhr aus ihrer Wohnung. Nach Einschätzung der Seniorin hat sich in diesem Zeitraum ein Unbefugter Zutritt zu ihren Räumen verschafft. Zeugen, die in der Burgherrenstraße etwas Verdächtiges beobachtet ...

