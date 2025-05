POL-PPWP: Geldbeutel gestohlen?

Kaiserslautern (ots) - Ein unverschlossenes Auto in der Schützenstraße war am vergangenen Wochenende das Ziel von Langfingern. Der Besitzerin fiel am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf, dass die Beifahrertür ihres Dacia Spring nur angelehnt war. Als die Frau den Wagen am Samstag gegen 23:30 Uhr am Straßenrand abstellte, war die Tür zu. Verschlossen hatte sie das Fahrzeug aber nicht. Aus dem durchwühlten Innenraum fehlten Fitnesshandschuhe und Fahrzeugdokumente. Die ...

mehr