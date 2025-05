Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebstahl auf Maikerwe

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines Taschendiebstahls auf dem Gelände der Maikerwe ermittelte die Polizei am Dienstagabend. Wie eine Frau den Beamten mitteilte, war sie gegen 20:30 Uhr an einem Fahrgeschäft, als sie bemerkte, dass sie jemand an ihrer Hosentasche berührte. Während der Fahrt auf der "Breakdance" Bahn bemerkte die 33-Jährige, dass ihr Mobiltelefon fehlte. Selbiges befand sich noch zuvor in ihrer Jeans. Derzeit richtet sich ein Tatverdacht gegen einen 41-Jährigen. Bei einer Kontrolle des Mannes durch die Polizei konnte das Handy nicht aufgefunden werden. Die Ermittlungen dauern an. Wer war zur genannten Zeit ebenfalls an dem Fahrgeschäft unterwegs und hat etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0631 369-13312 entgegengenommen. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, auf Wertgegenstände in dichtem Gedränge besonders zu achten. Tipps hierzu finden Sie hier: https://s.rlp.de/h8EnZ. Polizeibeamte sind täglich auf dem Kerwegelände unterwegs und können jederzeit angesprochen werden, falls etwas Merkwürdiges beobachtet wurde. |kfa

