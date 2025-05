Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Gelegenheit macht Diebe

Kaiserslautern (ots)

Ein unverschlossenes Auto in der Schützenstraße war am vergangenen Wochenende das Ziel von Langfingern. Der Besitzerin fiel am Montagmorgen gegen 7 Uhr auf, dass die Beifahrertür ihres Dacia Spring nur angelehnt war. Als die Frau den Wagen am Samstag gegen 23:30 Uhr am Straßenrand abstellte, war die Tür zu. Verschlossen hatte sie das Fahrzeug aber nicht. Aus dem durchwühlten Innenraum fehlten Fitnesshandschuhe und Fahrzeugdokumente. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

