Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Geldbeutel aus Rucksack gestohlen

Kaiserslautern (ots)

Ein Taschendieb trieb am Freitagmittag in der Fackelstraße sein Unwesen. Wie eine Stadtbewohnerin der Polizei mitteilte, war sie zwischen 12 und 12:25 Uhr in der Fußgängerzone unterwegs. Nachdem die Frau ein Kleidergeschäft verlassen hatte, setzte sie ihre Shoppingtour in einem Drogeriemarkt fort. Als die 74-Jährige ihren Einkauf bezahlen wollte, bemerkte sie, dass ihr Rucksack offenstand und der Geldbeutel fehlte. In dem Portemonnaie befand sich ein dreistelliger Geldbetrag sowie die Ausweisdokumente und Bankkarten der Frau. Offensichtlich wurde die Rentnerin Opfer eines Diebstahls. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 zu melden. |kfa

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell