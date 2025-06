POL-PPWP: Diebstahl aus Umkleidekabine

Bruchmühlbach-Miesau (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Unbekannte Täter sind in Bruchmühlbach-Miesau in ein Wohnhaus in der Flurstraße eingedrungen. Sie nutzten die Abwesenheit der Bewohner und verschafften sich am Mittwochvormittag über die Terrassentür auf der Rückseite des Gebäudes Zugang zu den Räumen. Bei ihrer Rückkehr stellten die Hausbewohner fest, dass alle Zimmer durchsucht und mehrere Armbanduhren sowie Silberschmuck gestohlen wurden. Die Tatzeit liegt ...

